Южно-Сахалинск, , 04:28 — REGNUM Новый участок автодороги с мостом открыли в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 25 декабря открылось движение по асфальтовой дороге на новом участке Корсаков — Новиково, в районе завода СПГ в Пригородном. Ранее автомобилистам приходилось ехать по старой грунтовке, расположенной у берега моря, которая нередко подвергалась размывам дорожного полотна во время штормов. В правительстве уверены, что новый участок трассы повысит безопасность дорожного движения.

А сахалинские водители уже положительно оценили новую дорогу. Ряд автомобилистов подчеркнул, что движение по новой дороге стало не только комфортнее, чем по старой, но еще и безопаснее.