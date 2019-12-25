Симферополь, , 03:39 — REGNUM Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.

На арочной части железной дороги Крымского моста включили подсветку, повторяющую цвета флага России. Оператором, обслуживающим этот маршрут, выступила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 декабря с Казанского вокзала столицы в Крым отправился первый поезд сообщением Москва — Симферополь.

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