Абакан, , 03:19 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Хакасии с 30 декабря по 9 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Безопасное прохождение новогодних праздников обсудили на заседании правительства Хакасии 24 декабря. По словам замглавы республики Юрия Курлаева, цель этого режима — предупреждение внештатных ситуаций, аварий и ЧС на объектах ЖКХ и энергетики, усиление пожарной безопасности.

«Все мы должны усилить работу по обеспечению безопасности наших жителей. В первую очередь в местах с массовым пребыванием граждан», — прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, к охране жителей Подмосковья на время праздников привлекут 14 тыс. человек.