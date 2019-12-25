Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Глава PR-отдела студии Bungie Дэвид Дэйг дал понять поклонникам серии Destiny, что они не увидят третью часть многопользовательской игры в ближайшее время. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

«У меня нет хороших объявлений о следующих смелых шагах, которые мы сделаем во франшизе», — сказал Дэйг, добавив, что сейчас компания сосредоточена на новых сезонах Destiny 2, которые пройдут в 2020 году. Она также намерена «выдержать многолетнюю сюжетную линию» для дальнейшего удержания игроков.

«У нас будет много классных вещей, о которых мы сажем позже, но я боюсь, что этого момента придется ждать немного дольше», — пояснил представитель разработчика.

Напомним, ранее студия Bungie подтвердила информацию о том, что она будет разрабатывать Destiny 3. Ожидается, что игра выйдет уже на консолях PlayStation и Xbox следующего поколения.

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