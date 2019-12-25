Красноярск, , 03:07 — REGNUM Необычные новогодние ёлки появились на улицах Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, городское пространство украсили 11 арт-объектов.

Ёлка «Дом Деда Мороза» в Красноярске Пресс-служба администрации Красноярска

Это «Волшебное ёлочное трио», ёлки «Дом Деда Мороза», «Подарок», «Калейдоскоп», «Ледяной замок» и другие.

Как уточнили в мэрии, праздничные конструкции, установленные в рамках фестиваля урбанистической культуры «Арт-ёлка», выполнены из стекла, дерева и металла. В каждой ёлке заложен свой смысл.

По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, этот фестиваль проходит в краевом центре второй год подряд. Оценить ёлочные инсталляции можно до начала февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области появилось поздравление «С Нооыым годо!»