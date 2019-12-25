Москва, , 02:54 — REGNUM Первые девять месяцев 2019 года в России наблюдалось снижение смертности, сообщила 25 декабря заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-1».

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%», — сказала она.

По её словам, показатель мог бы быть выше, однако его текущее значение может объясняться «неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

Напомним, по данным Росстата за январь-сентябрь 2019 года в России умерли 1,3525 млн человек. С учётом сокращения числа родившихся, естественная убыль населения по итогам девяти месяцев составила 236,9 тыс. человек.

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