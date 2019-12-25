Вашингтон, , 02:48 — REGNUM В онлайн-магазине Steam появилась полная версия игры Black Mesa, в которую теперь добавлен мир Xen. Об этом разработчики сообщили 24 декабря на странице проекта.

Стоит отметить, что это событие не является полноценным релизом, Black Mesa по-прежнему остаётся в раннем доступе. Таким образом, фанаты Half-Life могут сыграть в полную версию игры, однако они должны быть готовы к тому, что разработчики будут и дальше исправлять её ошибки.

Напомним, Black Mesa является рекордсменом по времени разработки, проект был анонсирован ещё в сентябре 2004 года. Она является ремейком классической игры Half-Life, релиз которой состоялся в 1998 году.

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