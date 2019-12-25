Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Хакеры, атаковавшие публичные серверы Fallout 76, удалили записи об имуществе некоторых геймеров. Об этом 24 деабря сообщил портал Engadget.

Один из игроков предупредил других, что их «оружие и доспехи, а также любые другие предметы инвентаря» не находятся в полной безопасности. Также геймеры предположили, что Bethesda не может восстановить потерянные предметы. Таким образом, если они исчезли, то исчезли навсегда. Впрочем, в Bethesda сообщили, что её сотрудники сейчас заняты поиском решения проблемы.

Напомним, с 12 декабря 2019 года в Fallout 76 стартовала серия праздничных ивентов (внутриигровых событий). Таким образом, подобные неприятности добавили проблем разработчикам Fallout 76 в один из самых ответственных периодов.

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