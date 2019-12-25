Москва, , 02:17 — REGNUM Количество женщин в России, которые рожают первых и вторых детей в возрасте от 20 до 29 лет, за последнее десятилетие сократится на 4,5 млн или на 37%, заявила 25 декабря заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Потрясения, которые были связаны с распадом Советского Союза, и всё то, что проходило в «лихие 90-е», серьезно сказалось на состоянии и количестве наших женщин, которые могут рожать детей, — сказала вице-премьер. — К сожалению, за 2010−2020 годы, как мы прогнозируем, количество женщин, которые, как правило, рожают первых и вторых детей — это возраста от 20 до 29 лет — сократилось на 4,5 млн. Это 37%».

Голикова отметила, что принимаемые государством меры — пособия на первого ребенка, материнский капитал, пособия на третьего и последующего детей, обеспечение яслями и детскими садами — смягчили ситуацию.

«Но её до конца невозможно смягчить, потому что не хватает людей», — констатировала она.

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