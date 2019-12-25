Москва, , 03:57 — REGNUM Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.

Самыми популярными ответами на вопрос о заветной мечте наших соотечественников стали: здоровье своё и родных — 10%, улучшение жилищных условий для семьи — 10% и путешествия — 8%. Менее значимыми мечтами оказались жизненный успех детей и внуков (7%), материальное благополучие (6%), жизнь на побережье (5%), о мире мечтают 4% опрошенных.

Трое из четырёх опрошенных — 75% — полагают, что мечта должна быть реализуемой, за несбыточную мечту высказались 10%, что лучше вообще не мечтать, считают 13% респондентов.

Телефонный опрос был проведён 18 декабря, среди граждан возрастом от 18 лет. В нём участвовало 1600 человек.

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