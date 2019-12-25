Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что подписчики сервиса Game Pass получат доступ к библиотеке игр консоли нового поколения. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

«Я думаю, что это будет действительно интересно … Поскольку Xbox (нового поколения — ИА REGNUM) выйдет в следующем году… и будет интересно, когда люди подумают: «Подождите, у меня уже есть эта библиотека игр на этой платформе», — сказал Спенсер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что представитель Microsoft дал понять: некоторые СМИ и геймеры неправильно поняли информацию о консоли нового поколения компании. Он пояснил, что на самом деле её игровые устройства в дальнейшем будут выходить под названием Xbox, а Series X — это название одного из конкретных устройств, которое выйдет в продажу в конце 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft: Xbox Series X — название одной консоли, а не серии