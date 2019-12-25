Москва, , 01:18 — REGNUM Сообщения о сбоях внутри платёжной системы Visa не соответствуют действительности, заявила 25 декабря пресс-служба российского представительства компании на официальной странице в Twitter.

«Карты Visa работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сбои в работе платёжных систем Visa и Mastercard отметили пользователи нескольких стран: Германии, США и Великобритании. По информации интернет-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов, большинство проблем возникали при попытках совершить платежи.

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