Москва, , 01:11 — REGNUM Первый поезд, следующий направлением Москва — Симферополь по Крымскому мосту, отправился с Казанского вокзала столицы.

Поездка займет 33 часа 05 минут. В конечную точку поезд прибудет 26 декабря в 08:50 по местному времени (совпадает с московским). Состав насчитывает 15 вагонов.

Его, как и поезд из Санкт-Петербурга, на вокзале в Симферополе будут встречать первые лица Крыма, а также руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта и представители общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, после открытия железнодорожной части Крымского моста 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый поезд в Крым, который должен прибыть в Севастополь 25 декабря в 09:25 по местному времени.

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