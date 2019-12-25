Москва, 25 декабря 2019, 09:27 — REGNUM Первый поезд по маршруту Москва — Симферополь выехал из столицы. Железнодорожный состав стартовал в 23:45 по московскому времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Указатели к выходу на платформу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поезд в Крым отправился с Казанского вокзала
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машинист поезда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Купе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проводницы поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поезд «Таврия» двухэтажный
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагон купе поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагон купе поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагон-ресторан поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагон-ресторан поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагон «Таврии»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тамбур оснащён автоматическими дверьми
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под состав была выделена отдельная платформа, куда люди начали приходить заранее, по всей видимости, желая поскорее стать пассажирами первого в истории прямого поезда из столицы в Крым. Свободных мест в вагонах не было — все до последнего билеты были раскуплены .

Тамбур оснащён автоматическими дверьми
Тамбур оснащён автоматическими дверьми
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проводница поезда «Таврия»
Проводница поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Иосифович приехал из Калининграда, чтобы одним из первых прикатиться на поезде из Москвы в Крым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проводники встречают первых пассажиров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проводница поезда «Таврия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проверка билетов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проверка билетов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Житель Перми также один из первых пассажиров поезда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отправление поезда «Таврия» в Симферополь
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что среди пассажиров были не только жители Москвы. Практически все регионы Центральной России были представлены среди обладателей мест в первом рейсовом поезде. Некоторые специально брали билеты для того, чтобы попасть в историю, — первыми проехать по мосту через Керченский пролив.

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