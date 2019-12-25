Москва, , 09:27 — REGNUM Первый поезд по маршруту Москва — Симферополь выехал из столицы. Железнодорожный состав стартовал в 23:45 по московскому времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под состав была выделена отдельная платформа, куда люди начали приходить заранее, по всей видимости, желая поскорее стать пассажирами первого в истории прямого поезда из столицы в Крым. Свободных мест в вагонах не было — все до последнего билеты были раскуплены .

Тамбур оснащён автоматическими дверьми Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проводница поезда «Таврия» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что среди пассажиров были не только жители Москвы. Практически все регионы Центральной России были представлены среди обладателей мест в первом рейсовом поезде. Некоторые специально брали билеты для того, чтобы попасть в историю, — первыми проехать по мосту через Керченский пролив.

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