Вашингтон, , 00:10 — REGNUM В том, что он не приготовил подарок на Рождество для супруги, признался журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом 24 декабря сообщает издание The Hill.

Как пояснил президент США, он всё ещё работает над подарком к Рождеству и у него осталось ещё немного времени. Так он ответил на вопрос военнослужащих о том, что за подарок он приготовил для первой леди США, супруги Мелании.

Трамп также отметил, что у него уже есть для жены красивая открытка, полная любви. Он признался, что они с супругой любят друг друга и свою семью, а также добавил, что у него с Меланией прекрасные отношения.

В конце глава США выразил надежду на то, что у всех присутствующих с супругами такие же прекрасные отношения, как у него и первой леди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией зажгли огни на главной рождественской ёлке перед Белым домом.

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