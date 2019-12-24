Москва, , 23:53 — REGNUM Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами России, президент РФ Владимир Путин наградил Краснознамённый Северный флот орденом Ушакова, сообщает 24 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно текста указа президента РФ, награждение произведено за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом Северного флота при выполнении учебных, боевых и специальных задач.

Командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что наградой отмечен ратный труд как воинов-североморцев, так и гражданских специалистов и ветеранов флота.

Напомним, в 1965 году Северный флот был награжден орденом Красного Знамени за выдающийся вклад в победу над нацисткой Германией и её сателлитами в Великой Отечественной войне.

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