Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Редакция известного портала Comicbook назвала лучшую игру 2019 года. Об этом 4 декабря сообщил сайт издания.

Журналисты признали лучшим проект Plague Tale: Innocence от французской студии Asobo. Это игра, выполненная в жанре приключенческого стелс-экшена, события в которой происходят во Франции XIV века, когда страна страдает от первого этапа Столетней войны и эпидемии чумы.

Релиз A Plague Tale: Innocence состоялся 14 мая 2019 года на платформах ПК, PlayStation и Xbox One. В центре повествования находятся девочка по имени Амиция и её младший брат Гуго, преследуемые инквизицией.

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