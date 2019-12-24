Минск, 24 декабря 2019, 23:37 — REGNUM Смертную казнь в Белоруссии отменять не нужно, заявил 24 декабря белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Белорусский лидер пояснил, что такой вид наказания — это «предупреждение некоторым подонкам». Она «помогает держать стабильность», а также разбираться с бандитизмом.
Он добавил, что решение о сохранении смертной казни в Белоруссии было принято на референдуме. Значит, и ввести мораторий на неё может тоже только референдум.
Напомним, 20 декабря Совет Европыпризвал Минск ввести мораторий на смертную казнь или отменить её.
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