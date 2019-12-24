Москва, , 23:37 — REGNUM Волшебные сани Санта-Клауса, развозящего подарки, пролетели над Россией. Об этом 24 декабря сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), традиционно следящее за полётами главного зимнего волшебника.

Сани, запряжённые оленьей упряжкой, были замечены в небе над Москвой и Санкт-Петербургом в районе 21:08 мск. Санта-Клаус вылетел в своё мировое рождественское турне с Северного полюса, и Россия стала первой страной, над которой пролетел Санта.

До Москвы и Санкт-Петербурга оленья упряжка с подарками пролетела над Курилами, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Новой Землей. Санта успел раздать уже более трёх миллионов подарков.

Известно, что в 21:38 сани волшебника были замечены над Сейшельскими островами. НОРАД отслеживает перемещения главного волшебника Рождества по миру уже более 60 лет.

Стоит отметить, что Минобороны России не подтверждает эту информацию.

Напомним, 25 декабря весь католический и протестантский мир празднует самый важный праздник — Рождество Христово.

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