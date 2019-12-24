Токио, , 23:33 — REGNUM SEGA Games и SEGA Interactive будут объединены в одну компанию в апреле 2020 года. Об этом 24 декабря сообщил портал Bleeding Cool News.

С соответствующим заявлением во время своей трансляциивыступил геймдизайнер Тосихиро Нагоси, который сейчас занимает в Sega должность главного креативного директора. Новая организация будет называться Sega Corporation.

Напомним, материнской компанией в группе является Sega Sammy Holdings. Компания SEGA Games специализировалась в основном на разработке видеоигр, в то время как SEGA Interactive работала в направлении развлечений.

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