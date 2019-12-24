Москва, , 22:50 — REGNUM Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о планирунемой забастовке сотрудников лондонского аэропорта «Саутенд». Соответствующее сообщение размещено в микроблоге ведомств в Twitter.

«24−26 декабря в Лондоне ожидается забастовка профсоюза работников аэропорта «Саутенд» (SEN)», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве обращают внимание, что в связи с забастовкой возможны изменения в расписании авиарейсов в британскую столицу.