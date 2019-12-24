Москва, , 22:12 — REGNUM Представители Роспотребнадзора в регионах проведут проверки мест продажи табака в целях предотвращения и остановки продаж некурительной никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции», — говорится в сообщении.

Главам территориальных ведомств на местах направлено распоряжение «принять максимально жёсткие меры» и в случае обнаружения нарушений незамедлительно передавать информацию в правоохранительные органы.

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