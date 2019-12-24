Москва, , 21:50 — REGNUM Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал «очень искренним и человечным» заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны РФ о после Польши в Германии. Соответствующее заявление Борода опубликовал 24 декабря.

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—1940-е гг.», — сказал Борода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.