24 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 21:47 — REGNUM Совместный проект «Интернет-скоринг бюро» запустил «Яндекс» и Объединенное кредитное бюро (ОКБ), о чем сообщили РБК представители обеих сторон. Аналогичный проект есть у «Яндекса», по данным издания, и с бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Компании взаимодействуют по составлению оценки платежеспособности заемщиков. Да-да, именно «Яндекс», та самая поисковая система, интернет-портал (ы), как угодно вам будет называть ее, имеет единый с кредитными бюро порыв предоставлять банкам услуги по оценке платежеспособности потенциального заемщика. Странно, не правда ли???

Флаг России

Подчеркнем, кредитной историей заемщиков сегодня могут обладать сами банки, которые хоть раз имели дело с физлицом, взявшим кредит, а также кредитные бюро. При этом обращу ваше внимание на то, что банки имеют лицензии и действуют строго в рамках законов, регламентирующих и учитывающих вопросы банковской деятельности, защиты персональных данных. Деятельность банков осуществляется в достаточно жестких законодательных рамках. Боле того, банки имеют договорные отношения с клиентами. То есть клиенты банков знакомы с условиями сотрудничества. Деятельность кредитных бюро также регламентируется, в частности — Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Также существует государственный реестр бюро кредитных историй, который ведет мегарегулятор — Банк России. А что мы знаем о компании «Яндекс», кроме того, что это поисковый сервис, интернет-портал, масса сервисов от такси до кошелька и места регистрации компании — не в России???

С одной стороны, знаем немало, рекламируется компания широко, сервисы продвигает активно, НО, на каком основании компания решила, что имеет право по большому счету передавать информацию о своих пользователях банкам??? Пусть не напрямую, как утверждают ее представители. Почему доверие клиентов компания решала превратить в свой дополнительный бизнес??? А главное, имеет ли право «Яндекс» выносить информацию, так сказать, из «избы»?

Да, когда мы расплачиваемся картами в онлайн-режиме, мы даем согласие на обработку персональных данных, но иного выбора у нас просто нет — без согласия система не дает возможности перейти к следующему этапу совершения операции. Но тогда, быть может, стоит пересмотреть закон о персональных данных, который позволяет предоставлять сведения третьим лицам. Нужно либо исключить данное положение, либо ограничить «третьих лиц» определенным перечнем. Уж очень широкое это понятие — «третьи лица». Не потому-то, как только стоит нам оставить на каком-нибудь из порталов свой номер телефона или электронной почты, этот телефон начинают обрывать рекламные агенты, а в почту сыпаться письма от неизвестных нам лиц. Но это немного другая история. Вернемся к «Яндексу».

«Яндекс» прочно вошел в нашу жизнь. Система знает о нас если не всё, то почти всё. Какие новости читаем, какие маршруты такси выбираем, какими маршрутами следуем на авто или пешком, благодаря геолокации — где проводим время чаще и дольше всего, что ищем через систему, а значит, в чем нуждаемся и что можем себе позволить, куда летаем, а значит, и примерный уровень доходов или расходов, какие развлечения предпочитаем, какие клубы и театры посещаем. Слишком уж широкой информацией о нас владеет «Яндекс». И в этой связи хотелось бы понять — не пора ли установить четкие правила игры между компанией и ее клиентами?! Почему «Яндекс» самолично принимает решение о возможности использования наших данных в свою пользу??? На каком основании? И как раз именно этот вопрос —"на каком основании» — остается без ответа!!! Потому как нет этих правил игры!!! Ни у компании, ни у государства, которое отчего-то не спешит потребовать от «Яндекса» защиты данных россиян от вмешательства третьих лиц в личное пространство граждан, тем более что «Яндекс» сам вдруг решил наделить себя правом передачи ее «третьим лицам» — в данном случае, кредитным бюро, а по итогу — банкам. Почему государство не спешит урегулировать эти вопросы? Наверное, потому, что ситуация не достигла пока своего апогея или нет, как модно сейчас говорить — социального запроса!

Давайте посмотрим, что рассказывает РБК по поводу вышеназванного проекта сотрудничества «Яндекса» с отдельными кредитными бюро. Совместный проект «Яндекса» и ОКБ, как отмечено выше, называется «Интернет-скоринг бюро» — это следует из презентации ОКБ, которая имеется в распоряжении РБК. Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступа к данным друг друга.

Можем охотно поверить, что компании не имеют доступа к данным друг друга. Но в итоге-то этот самый «смешанный» скоринг выводит оценку платежеспособности конкретного лица — заемщика денег в банке. А значит, так или иначе кредитное бюро получает дополнительные сведения о конкретном лице путем вычислений той базы данных, которой владеет само кредитное бюро, не так ли?

РБК отмечает, что среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа‑ и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т. д. «Яндекс» не раскрывает, какие конкретно данные используются для построения скоринговой модели, о чем сообщил РБК собеседник из банка из топ-30. «Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса», который подчеркнул, что результат не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях», — заявили в «Яндексе». Источник, близкий к одному из участников проекта, пояснил, что кредитное бюро передает «Яндексу» в хэшированном (зашифрованном) виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Собеседник РБК подчеркивает, что «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо. Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов. Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил Александрович. Он не назвал число участников, но сообщил, что среди них нет Сбербанка (ОКБ принадлежит кредитной организации). РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из них подтвердили существование проекта. Заметьте, и «Яндекс» и ОКБ пользуются формулировками «обезличенные» и «зашифрованные» данные. Тем не менее ОКБ делает запрос у «Яндекса» путем передачи двух идентификаторов, которых, в принципе, может быть достаточно для определения личности и ее личных данных. То, что при скоринге обезличенные данные «перестают быть обезличенными, подтвердил РБК и управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов, который объяснил, почему это происходит. По словам Пахомова, эти данные описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактное лицо, а совершенно конкретный субъект — заемщика. Для получения совместного скоринга от Объединенного кредитного бюро и «Яндекса» требуется согласие клиента на обработку персональных данных, отмечает гендиректор бюро Артур Александрович. Но возникает вопрос: заемщик обращается за кредитом не в бюро, а в банк. И вот здесь совершенно непонятно, будет ли навязана банком «услуга» по скорингу? Если это условие будет необходимым для получения кредита, то это действие и будет расцениваться как навязывание услуги. Выходит, что выхода у клиентов может просто не остаться, кроме как дать согласие на эту услугу, так же как мы, например, соглашаемся на обработку персональных данных при совершении платежей в онлайн-режиме, которая подразумевает передачу информации о нас третьим лицам. Эксперты говорят о том, что обезличенные данные в скоринге не противоречат закону. Да, но если они обезличены. А обезличенными они могут быть в случае, если оценка делается по группе граждан, а не по отношению к конкретному лицу.

Помнится, когда россияне забили тревогу по поводу создания цифровых профилей, отдельные эксперты утверждали, что мы и без профиля уже оставили достаточное количество цифровых следов. Да, оставили, но разрозненно, в разных системах и сетях. А теперь, получается, что компании считают возможным использовать совместно эти массивы данных. Спрашивается, на каком основании? Сегодня «Яндекс» будет обмениваться информацией с кредитными бюро России, завтра посчитает возможным обмениваться с иностранными компаниями с неизвестной для нас целью, так, что ли, получается???

Сотрудничество «Яндекса» с кредитными бюро — лишь первая ласточка в цепи доказательств того, что в скором времени каждому из нас будет присваиваться оценка. Сегодня оценка нашей платежеспособности и поведения в соцсетях — искусственного поведения в искусственной жизни. Поскольку в соцсетях не все готовы делиться откровениями, а могут лишь создавать вокруг себя ореол благополучия или благопристойности. Для полноценной оценки, так сказать, нашей реальной жизни, вне соцсетей, будут применяться камеры. Сливаясь, эти виды полученной информации и позволят присваивать оценки гражданам. Безусловно, нам нечего бояться, если мы благопристойны, но у каждого своя система ценностей. А вот какой запрос у государства? Вот в чем еще один из главных вопросов! Совпадут ли наши системы ценностей и насколько эта система окажется человечной по отношению к каждому из нас?