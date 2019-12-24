История вопроса

Рост популярности «снюсов» - табачных смесей в России в конце 2019 года привел к проблеме потребления никотиносодержащих веществ детьми и подростками. Десятки школьников по всей России попадают в больницы с сильной интоксикацией организма.



Жевательный табак школьникам продают одноклассники. В стране действуют масштабные сети по реализации смесей подросткам.



Медики говорят, что снюс опаснее обычных сигарет – смесь может «привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологии желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов».



Ряд политиков, чиновников и общественных деятелей выступили с инициативой ограничить либо полностью запретить продажу жевательного табака/снюсов в стране.



