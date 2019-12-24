Москва, 24 декабря 2019, 21:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение МВД РФ пресечь незаконную продажу никотиносодержащей продукции вне торговых точек. Соответствующее заявление главы правительства опубликовано на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
"Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», — написал Медведев.
По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратились в ходе приёма граждан на площадке «Единой России». Медведев подчеркнул, что, помимо распоряжения, дал поручение МВД РФ и Роспотребнадзору совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ провести внеплановые проверки торговых точек для предотвращения продажи такой продукции.
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