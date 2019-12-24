Великий Новгород, , 20:58 — REGNUM Ёлочные базары в Великом Новгороде открылись на 29 площадках. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 декабря, в пресс-центре мэрии.

Продажа ёлок и сосен стартовала 20 декабря и продлится до самого Нового года: базары будут работать и 31 декабря. Ёлки продаются от цене от 500 рублей за метр, сосны — от 600 рублей за метр.

Таким образом, чем дерево выше, тем оно дороже: полутораметровая новогодняя ёлка обойдётся примерно в 700−800 рублей, сосен дешевле 1 тыс. рублей в продаже не найти.

Читайте также: Сколько стоит новогодняя ёлка в России? — все новости, все регионы