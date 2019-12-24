Мурманск, , 20:35 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора «Арктиморнефтегазразведка» Борис Лихван, осужденный за несоблюдение правил безопасности при транспортировке платформы «Кольская», досрочно вышел из колонии, пишут мурманские СМИ.

Решение по УДО Лихвана принял Оленегорский районный суд. Новость об освобождении одного из виновников катастрофы разделила родственников членов экипажа СПБУ «Кольская» на два лагеря. Так, Наталья Дмитриева, дочь погибшего начальника службы Михаила Терсина, поддержала освобождение Бориса Лихвана.

«Я считаю Бориса Лихвана невиновным, поэтому поддержала его на суде по УДО. Реальные виновные прошли по делу свидетелями по причине фальсификаций материалов дела следователем Фердером, который был оштрафован за это по суду», — цитирует Дмитриеву агентство СеверПост.

Однако не все родственники погибших согласились с таким мнением.

«…если мы настаивали на вине организаторов буксировки, то это вовсе не снимает вину с их подчиненных, ретиво выполнявших преступные приказы своего начальства», — написала в соцсетях одна из пострадавших Елена Богуш.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение буровой платформы произошло 18 декабря 2011 года при буксировке. На борту находились 67 членов экипажа, из которых только 14-ти удалось выжить. 53 человека погибли и пропали без вести, из них спасатели нашли тела 17 погибших, которых удалось похоронить.