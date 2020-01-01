Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Американский продюсер и рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes.

Несмотря на то, что последний альбом Dr. Dre вышел ещё в 2015 году, Янг получает значительный доход, будучи сооснователем и владельцем 20% акций компании — производителя звукового оборудования Beats Electronics, которую в 2014 году приобрела Apple. Сообщается, что заработок артиста за последние десять лет составил $950 млн.

Второе место в списке заняла певица Тейлор Свифт, доход которой за десять лет оценивается в $825 млн, третье место — певица Бейонсе с доходом в $685 млн.

В первую десятку вошли также U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.