Махачкала, , 20:25 — REGNUM В Дагестане выявлен факт хищения 30 млн рублей при строительстве рыборазводного завода в Бабаюртовском районе. По подозрению в хищении задержан заместитель руководителя Терско-Каспийского филиала федерального учреждения «Главрыбвод» Омар Микаилов, пишет Интерфакс-Юг».

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, халатности и подделке документов. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного чиновника.

По данным информагентства, комментариев правоохранительных органов по поводу задержания пока нет. ИА REGNUM также не удалось получить подтверждение этой информации у компетентных органов.