Москва, , 20:27 — REGNUM Электробусы в Москве 24 декабря были украшены к Новому году. Праздничный облик общественного транспорта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Украшать к Новому году общественный транспорт — добрая традиция Москвы. В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать свыше 6 000 празднично украшенных трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро», — сказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что 24 декабря в парк общественного транспорта столицы поступил трёхсотый электробус. Всего данный вид транспорта курсирует на 18 маршрутах столицы.

«В следующем году число электробусов вырастет в 2 раза — до 600 штук», — пообещал Собянин.

Общественный транспорт города стали готовить к новому году с 12 декабря. К 24 декабря на улицы столицы вышло 100 новогодних трамваев и электробусов ГУП «Мосгортранс». При этом на новогодние праздники в Москве будет работать рекордное количество украшенных к празднику трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро, в общей сложности 6285 единиц транспорта.

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