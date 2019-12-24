Бишкек, , 20:09 — REGNUM Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, посетили подшефные дома ребенка «Умут» («Надежда»), «Алтын уя» («Золотое гнездо») и «Малыш» в преддверие празднования Нового года и Рождества. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба военного объекта.

Для воспитанников детских учреждений российские военные привезли наборы подарков со сладостями и вручили их во время новогодних утренников.

Отметим, что российские военнослужащие в Киргизии регулярно оказывают помощь домам ребенка, многодетным семьям, домам инвалидов и престарелых с момента образования авиабазы «Кант» в 2003 году.

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