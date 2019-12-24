Афины , , 20:01 — REGNUM В дело гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, вмешался председатель Государственного совета страны Екатерина Сакелларопулу, сообщила журналистам 24 декабря его адвокат Зоя Константопулу.

Юрист отметила, что сразу после решения приостановить экстрадицию Винника во Францию, США и РФ дело было изъято у четвёртого отдела Государственного совета, удалено из списка дел, которые должны были рассматриваться на заседании в марте будущего года.

Это было сделано по решению Сакелларопулу. Теперь объявлено о созыве пленума Государственного совета 10 января 2020 г., то есть сроки по делу сильно сокращены, а также изменён докладчик по делу Винника.

Адвокат российского гражданина напомнила, что греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 7 января 2020 г. встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

Константопулу «И что имя госпожи Сакелларопулу называется среди возможных кандидатов на пост президента Греции».

Напомним, Винник арестован в Греции в 2017 г. по запросу Вашингтона, который обвиняет его в отмывании миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Решением суда от 23 декабря выдача Винника была приостановлена.

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