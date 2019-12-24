Москва, , 20:00 — REGNUM Почтовый ящик, установленный на Останкинской телебашне в Москве, стал самым высокорасположенным в России, он дал старт совместному проекту телебашни и «Почты России» — «Отправь открытку с высоты птичьего полета». Об этом 24 декабря сообщил журналистам заместитель гендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Рубен Оганесов.

Как пояснил Оганесов, этот почтовый ящик является символом сотрудничества Минкомсвязи, РТРС и «Почты России» в федеральном проекте по переходу с аналогового на цифровое вещание в стране. Он был установлен на высоте 337 метров, что является рекордом в России. Рекорд был зарегистрирован и занесён в Книгу рекордов России.

Проект «Отправь открытку с высоты птичьего полета» задуман с целью объединить людей в преддверии празднования наступления Нового года. Для участия в проекте надо заполненную вручную открытку в конверте положить в почтовый ящик-рекордсмен. Участие в проекте может принять любой желающий до 20 января 2020 года.

Замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко стал одним из тех, кто первым опустил открытку с добрыми пожеланиями в ящик на останкинской башне. Войтенко уточнил, что отправил свою открытку на адрес Эйфелевой башни.

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