Магас, , 19:41 — REGNUM Самолет, следовавший из Москвы в Нальчик, сел в ингушском аэропорту Магас из-за двух авиапассажирок, устроивших скандал. 63-летняя и 60-летняя жительницы города Терека ругались с бортпроводниками из-за места на борту авиалайнера.

Экипажу самолета потребовалась помощь полицейских, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО. Командир воздушного судна доложил прибывшему наряду полиции о том, что ЧП произошло из-за одной из пенсионерок, которая заняла место, не соответствующее указанному в билете. На замечания бортпроводника она не реагировала, а ее землячка, вступившись за пассажирку-нарушительницу, «выражалась в адрес бортпроводников нецензурной бранью».

В отношении доставленных в отдел полиции пассажирок были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.