Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Американский продюсер и рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии американского журнала Forbes. Рейтинг опубликован 24 декабря на официальном сайте издания.

Как отмечается, несмотря на то, что последний альбом Dr. Dre вышел ещё в 2015 году, Янг получает значительный доход, будучи сооснователем и владельцем 20% акций компании — производителя звукового оборудования Beats Electronics, которую в 2014 году приобрела Apple. Сообщается, что заработок артиста за последние десять лет составил $950 млн.

Второе место в списке заняла певица Тейлор Свифт, доход которой за десять лет оценивается в $825 млн, третье место — певица Бейонсе с доходом в $685 млн.

В первую десятку вошли также U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.