Москва, , 19:26 — REGNUM Синоптики не торопятся обещать, когда в центральную часть России придет зима: во многих городах страны все еще не покататься с горки и не слепить снеговика. В связи с этим россияне устремились на высокогорные и на семейные курорты Швейцарии январские каникулы. Учитывая высокий спрос, швейцарская компания Swiss запустила дополнительные рейсы.

В Женеву из Москвы ежедневно, кроме вторника и четверга зимой, летают самолеты. Во время новогодних каникул планируются дополнительные рейсы. Из Санкт-Петербурга каждую субботу отправляется один регулярный рейс, а в январе — еще и каждое воскресенье. Во время зимних каникул дополнительные рейсы планируются из Женевы в Москву и Санкт-Петербург.

Лыжники и сноубордисты предпочитают высокогорные курорты в этой стране. Один из отличных вариантов — Давос, который известен как «швейцарская столица сноуборда». Здесь открыты сразу 6 фан-парков, а также есть трамплины, столы и все остальные условия для любителей фристайла. Для занятий традиционным горнолыжным спортом в Давосе оборудовано 99 трасс общей протяженностью почти 320 км.

До Давоса удобнее всего добраться из Цюриха: вся дорога займет не более двух часов. Относительно недалеко от города также находятся курорты Санкт-Мориц, Венген, Энгельберг, Ароза-Ленцерхайде, Андерматт, Гриндельвальд и другие. Добраться до Цюриха можно самолетом: из Москвы ежедневно летают два регулярных рейса, из Санкт-Петербурга — 1 рейс ежедневно, кроме вторника и четверга, согласно зимнему расписанию. На всех рейсах авиакомпании предоставляется бесплатный провоз одного комплекта спортивного оборудования.

Не стоит пугаться наличия экстремальных трасс на курортах Швейцарии. Здесь найдутся и трассы для совсем юных лыжников. Например, курорт Виллар, официально получивший статус семейного, подходит как для заядлых спортсменов, так и для тех, кто совсем никогда не вставал на доску. В зоне для катания Ле-Дьяблере 77 подъемников и в общей сложности 225 км трасс. На леднике Гласиер несколько пологих трасс на высоте 3000 метров и спусков в долину. Кроме того, на территории курорта находится лыжная школа, сноупарки, детский сад, трассы для катания на санках, крытый каток и другие развлечения. Добраться до Виллара можно из Женевы.