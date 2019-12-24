Москва, , 19:20 — REGNUM Золотые слитки, а также крупную сумму в валюте нашли при обысках у начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка, передаёт 24 декабря РЕН-ТВ.

Уточняется, что при обысках, которые проходили в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковской и в Домодедовской таможнях у чиновника найдены €600 тыс., $600 тыс., драгоценности и золотые слитки.

Отмечается, что кроме Кизлыка также задержали его заместителя Алексея Серебро.

Читайте также: Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина ареста генерала таможни Александра Кизлыка