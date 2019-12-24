Москва, , 18:58 — REGNUM Российский дилер автопроизводителя Bentley ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве семи транспортных средств из-за возможных проблем с рулевым управлением. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, реализованные в период с октября 2016 года по январь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятный дефект «объясняется тем, что часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском».

На отзываемых транспортных средствах несоответствующие патрубки будут заменены деталями требуемого размера. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев авто.