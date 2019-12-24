Екатеринбург, , 18:51 — REGNUM В Свердловской области удалось ликвидировать крупный подпольный цех по производству алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские вместе с коллегами от ФСБ, Росгвардии и Межрегиональным управлением по регулированию алкогольного рынка смогли пресечь деятельность группы, которая производила, хранила и распространяла нелегальный алкоголь.

Как оказалось, цех был оборудован на территории Екатеринбурга с декабря 2018 года. Бутлегеры подделывали разные спиртные напитки, включая коньяк, виски, вино и нестандартные бренды водки: Lamborghini, Porshe, BMW, Mercedes-Benz, Lada Sedan, «Голубушка». Всего полицейские изъяли 26 тысячи 400 бутылок ёмкостью от 0,5 до 1 литра.

«Ущерб от несанкционированной реализации фальсификата составляет миллионы рублей», — сказал Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода 2019 года свердловские полицейские изъяли свыше 149 тысяч литров этилового спирта и более 50 тысяч литров алкогольного контрафакта. Было закрыто пять подпольных цехов по производству и маркировке алкогольной продукции.

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