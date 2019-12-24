Москва, , 18:47 — REGNUM Более 9 тысяч парашютных систем специального назначения «Арбалет-2» и свыше 400 единиц авто‑ и бронетехники поступили в Воздушно-десантные войска в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В войска поставлено более 9 тысяч парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». За прошедший период в войска поставлены 203 единицы бронетанковой техники и более 200 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили, армейские снегоходы и мотовездеходы», — сказал командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, в 2019 году было проведено более 2,4 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки различного масштаба с проведением боевых стрельб, вождения и занятий по основным предметам боевой подготовки.