Курган, , 18:40 — REGNUM В Кургане в 2020 году начнут избавляться от «лишнего» транспорта. Об этом на пресс-конференции 24 декабря заявил глава города Андрей Потапов.

Прежде чем сокращать число автобусов, в Кургане, по словам Андрея Потапова, изучат пассажиропоток и только потом внесут изменения в муниципальную маршрутную сеть.

Избыток транспорта в Кургане негативно сказывается на безопасности дорожного движения и экономике самих транспортных предприятий, которым уже сложно конкурировать, считает глава города.

На сегодня в муниципальной маршрутной сети города работают 435 автобусов. В Кургане проживает 315 тыс. человек.