Москва, , 18:40 — REGNUM В Москве проводится доследственная проверка по факту сообщений об отказе в захоронении ветерана Великой Отечественной войны на кладбище на территории Новой Москвы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жительница Москвы более трёх месяцев не может похоронить свою бабушку, которая являлась ветераном войны и труженицей тыла.

Сообщалось, что женщина скончалась в сентябре и просила родственников похоронить её на кладбище, где ранее приобрела место, однако представители кладбища, несмотря на предъявленные документы, отказали родственнице.

По предварительным данным, основанием для отказа послужило то, что прежняя администрация кладбища якобы не предоставила сведения о продаже участка.

Отмечается, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.