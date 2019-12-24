Чебоксары, , 18:36 — REGNUM Активисты ОНФ в Чувашии призвали власти к оперативному устранению последствий ледяного дождя в республике, отмечая что число обращений из-за травм выросло втрое, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба.

Фронтовики отмечают, что за несколько дней поступило «большое количество жалоб» жителей Чебоксар, Новочебоксарска и ряда районов на недостаточно оперативное устранение коммунальными службами последствий непогоды. По мнению общественников, муниципалитеты плохо подготовлены к ликвидации последствий ледяного дождя.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Чувашии Елены Домановой, 23 декабря число травм из-за падений на льду (а улицы города превратились в каток) в Чебоксарах возросло втрое. Она отмечает, что если врачи работают «с максимальной отдачей», то городские власти «предпринимают недостаточные меры». Общественники призвали муниципалитеты принять «оперативные меры по ликвидации последствий стихии, а также взять на жёсткий контроль действия управляющих компаний по приведению придомовых территорий в безопасное и нормативное состояние».

Отметим, что из-за ледяного дождя и сильной гололедицы в Чебоксарах и Новочебоксарске 25 рекомендовано отменить занятия в школах, переведя обучение на дистанционный режим.

Также переносится ряд массовых мероприятий. В частности, администрацией Московского района Чебоксары принято решение о переносе районного праздника «Новый год у ворот» в роще Гузовского, а также запланированных в ближайшее время дворовых праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах введён режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. В мэрии подчёркивают, что все силы и средства готовы к ликвидации последствий ледяного дождя. Взяты на контроль объекты жилищно-коммунального хозяйства, жилой фонд, ЛЭП, линии освещения, связи и телекоммуникаций, газопроводы, а также деревья, нависающие над коммуникациями и транспортом.

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