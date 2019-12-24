Пермь, , 18:35 — REGNUM Бывший глава Управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский обжаловал свой арест. Об этом пишет Business Class со ссылкой на суд Свердловского района Перми.

Арестован он был 18 декабря на два месяца. Он проходит по уголовному делу о пропаже при строительстве зоопарка 130 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Левинского стало известно 17 декабря. Отметим, ещё одним проходящим по делу является бывший представитель подрядчика Илья Козырев. Как пишет Накануне.ru, он пытался обжаловать свой арест, но суд отказал в изменении меры пресечения.

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