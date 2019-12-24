Москва, , 18:32 — REGNUM Военные РФ ведут подготовку к лётным испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Идёт подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае», — сказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, «в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Он напомнил о пяти пусках стратегических ракет, которые подтвердили надёжность ракетных комплексов: три пуска были произведены с «Плесецка» и еще два с Капустина Яра. Уже в 2020 году военные планируют провести шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет.