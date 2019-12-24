Сочи, Краснодарский край, , 18:40 — REGNUM Продажа билетов на первый круиз лайнера «Князь Владимир», который будет ходить из Сочи в Крым с заходом в порт города Сухума в Абхазии. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба компании «Черноморские круизы».

Круизный лайнер «Князь Владимир» начнёт ходить по маршруту Сочи — Сухум — Новороссийск — Севастополь — Сочи. В первый раз лайнер отправится в круиз из порта Сочи в мае 2020 года. Всего в будущем году «Князь Владимир» зайдёт в порт Сухума шесть раз.

Как отметили в пресс-службе компании «Черноморские круизы», спрос на маршрут очень высокий, заявки от будущих пассажиров поступали ещё до начала старта продаж билетов. К обеду 24 декабря было продано 380 билетов.

В пресс-службе пояснили, что звонки от клиентов поступают непрерывно, также множество вопросов поступает и в аккаунты компании в социальных сетях. Всю информацию о предстоящих круизах компания размещает на официальном сайте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тестовом заходе круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухума. На встречу с экипажем теплохода прибыл лично президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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