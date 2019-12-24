Москва, , 18:21 — REGNUM Корабли Северного флота в очередной раз прошли по трассе Северного морского пути и провели ряд учений. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В этом году состоялся восьмой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота по трассе Северного морского пути. Основная цель — проверить взаимодействие различных структур при действиях на островных территориях», — сказал заявил командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота РФ вице-адмирал Олег Голубев.

По его словам, моряки отработали оборону стратегически важного объекта на плато Путорана, а также провели тренировочную высадку на остров Большевик архипелага Северная Земля и 10 учений на Земле Франца-Иосифа. Помимо этого, прошли и научно-исследовательские работы на островах Визе, Уединения и Виктория.