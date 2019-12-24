Москва, , 18:12 — REGNUM Проезд на общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба столичной мэрии.

«С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы», — говорится в сообщении.

Также принято решение, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь.

Кроме этого, москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 175 маршрутами наземного транспорта, в том числе маршрутом № 61 — круглосуточно, маршрутом № 101 — до 03:00, а также ещё 13 регулярными ночными маршрутами.

Отмечается, что в Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа общественного транспорта также будет продлена: метро и МЦК будут работать до 02:00, а наземный транспорт — до 03:00.