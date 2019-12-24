Тамбов, , 18:10 — REGNUM В Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» развивается онкологическая служба. Основное внимание уделяется раннему диагностированию, приобретению нового оборудования, обучению специалистов и реабилитации онкобольных, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Цель — к 2025 году снизить смертность на 5%.

Обследование в одной из больниц Тамбовской области Tambov.gov.ru

Предварительные итоги реализации в 2019 году регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который является одним из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение», подвели на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

За последние годы онкологическая служба региона значительно продвинулась вперед. Врачам доступны современные методы лечения и диагностики новообразований. Тамбовская область стала одним из первых регионов Центрального федерального округа, где внедрили скрининг рака шейки матки. В результате смертность от этого заболевания значительно сократилась. Сегодня эти показатели значительно ниже не только среднероссийских, но и европейских значений.

Дальнейшие развитие онкологической службы области связано с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

"Основная цель проекта — к 2025 году снизить смертность от новообразований на 5%. За этими, казалось бы, небольшими цифрами скрываются многие жизни людей. Необходимо обеспечить своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний. Это возможно только при создании системы равнодоступной профилактической помощи, позволяющей диагностировать злокачественные новообразования на ранних стадиях», — отметила в своем выступлении начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина.

По ее словам, в 2019 году выделено 244,5 млн рублей на приобретение 47 единиц диагностического и лечебного оборудования, которое позволило внедрить новые методы лечения новообразований, ранее доступные тамбовчанам только по квотам в федеральных медицинских центрах. Тамбовские медики активно внедряют новые схемы химиотерапевтического лечения на основании клинических рекомендаций. Если в начале 2019 года они практиковали 60 схем, то теперь их перечень расширен до 400.

В следующем году планируют приступить к созданию шести центров амбулаторной онкологической помощи на базе Мичуринской городской больницы им. С.С. Брюхоненко, больницы имени Архиепископа Луки, третьей городской больницы и пятой поликлиники Тамбова, а также Моршанской и Уваровской ЦРБ.

Развитие цифрового контура онкологической службы области и формирование системы оказания телемедицинских консультаций между центрами амбулаторной онкологической помощи и областным онкодиспансером позволит совершенствовать региональную систему учета пациентов. В режиме реального времени будет обеспечен контроль за своевременным обследованием лиц с подозрением на злокачественные новообразования, а также за качеством лечения онкологических больных в соответствии с клиническими рекомендациями.

Глава региона отметил, что успехи в борьбе с раковыми заболеваниями зависят не только от оказания высокотехнологичной медицинской помощи и наличия современного оборудования, но и от отношений граждан к своему здоровью. В этой связи губернатор призвал активизировать в регионе программы профилактики.

«Тамбовская область отмечена в числе лучших регионов в России по проведению диспансеризации и профосмотров. Профилактика, диспансеризация должны давать отдачу, трансформироваться в снижение показателей смертности. Ранняя выявляемость — залог успешной профилактики. Население должно быть проинформировано о важности диспансеризации и профилактических осмотров», — подчеркнул Александр Никитин.

Развитие онкологической службы сложно представить без профессиональных и грамотных кадров. В планах до 2022 года обучение 126 врачей и 504 медработников среднего звена. Особое внимание должно быть обеспечено и тем людям, которые перенесли онкозаболевание и нуждаются в реабилитации. Для этого планируют создать специальное отделение в областном онкодиспансере. В рамках развития паллиативной помощи намечена организация работы выездных бригад для ее оказания на дому, укрепление материально-технической базы и лекарственного обеспечения хосписа, а также активное внедрение новых форм и методов обезболивающей терапии.

До 2024 года планируется переоснастить областной онкологический диспансер медицинским оборудованием. Будет приобретено 127 единиц современного лечебного и диагностического оборудования на общую сумму 1,15 млрд рублей, в том числе высокодозный линейный ускоритель. Это позволит примерно в два раза увеличить спектр высокотехнологичных методов радиотерапевтического лечения и в четыре раза сократить сроки проведения лучевой терапии.