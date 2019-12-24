Москва, , 18:05 — REGNUM Начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, передаёт 24 декабря РБК.

По версии следствия, чиновник помог уйти от уголовной ответственности лицам, которые незаконно перевозили большие суммы в валюте через российскую границу.

В частности, он помог вывезти деньги жене посла РФ в Кении Дмитрия Максимычева. Эпизод с этой женщиной произошёл в июле 2019 г. Тогда дело возбуждать не стали, но два месяца назад решение было пересмотрено, и уголовное дело сейчас расследуется.

Комментируя это обвинение, чиновник заявил:

«Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном состоянии, неадекватном, и дознаватель принял решение [не возбуждать дело]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кизлык арестован 24 декабря 2019 г. до 22 февраля 2020 г. решением Басманного суда Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

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